Путин хвалит Байдена

«Господин Байден - профессионал, и при работе с ним нужно быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить», - подчеркнул российский президент.

CNN назвал похвалу от Путина «поразительной отчасти потому, что Россия пыталась изобразить Байдена психически неуравновешенным во время президентской кампании». Канал отмечает, Путин задал тон, отличный от заявлений прокремлевских телеведущих, которые стараются изобразить демократов более враждебными по отношению к Москве

Мучительное перерождение Украины

Автор портала Страна.ua Алексей Кущ считает , что жизнь простых украинцев в ближайшее время ухудшится из-за перерождения олигархической Украины в «страну транснационалов».

По словам Куща, вместо местных олигархов железную руду и другие ресурсы будут добывать пришедшие из других стран транснационалы, они же будут скупать землю.

«Сейчас восемь миллиардов долларов за руду получат украинские олигархи, а в будущем - транснациональные горно-добывающие компании. Народ - никогда», - заявил автор.

Отказавшись от олигархов, по его мнению, Украина станет «страной-марионеткой», отдав свои земли, природные и водные ресурсы, остатки инфраструктуры и энергетики.

Климкин рассказал о тактике Байдена против Путина

«Железная воля есть, а кулак будет позже, - заявил бывший дипломат.

По его словам, «по уголовной терминологии это на самом деле второй испытательный срок». Первым испытательным сроком для России Климкин назвал санкции, введенные по обвинениям в киберпреступности и вмешательстве в выборы, за.» «А теперь встреча, он ведь играет с ним в тактику кнута и пряника и говорит, что теперь создается группа по стратегической стабильности и в отношении киберпреступности», - заявил экс-министр.

Порошенко поедет в Турцию «разобраться» с Россией

Экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко примет участие в Анталийском дипломатическом форуме в Турции. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По данным издания, на форуме Порошенко планирует обсудить «противодействие российской агрессии», усиление двустороннего сотрудничества с Украиной и продвижение евроатлантической интеграции. В форуме также примут участие представители ЮАР, Узбекистана, Афганистана, Иордании, Сомали, Ирана, Палестины.

«Исход богачей» грозит бедствием Нью-Йорку

Даже после улучшения ситуации с коронавирусом Нью-Йорк продолжают покидать состоятельные жители, рассказывает New York Post. К примеру, Goldman Sachs переводит более сотни ключевых сотрудников из города в Палм-Бич, штат Флорида, чтобы сэкономить деньги и расширить свою операционную стратегию за пределы Уолл-стрит.

По данным последних опросов, только девять из 19 тысяч жителей Нью-Йорка, переехавших во Флориду из-за коронавируса, заявили, что определенно планируют вернуться. Богатые бежали из города на протяжении всей пандемии в места с более низкими налогами, более дешевой жизнью и более низким уровнем преступности.