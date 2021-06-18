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«Открытый вызов»: в Белом доме рассказали о словах Байдена Путину

News.ru
32 минуты назад
Президент США Джо Байден напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.
Белый дом: Байден напрямую бросил вызов Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Это касается и несправедливого задержания Алексея Навального, и попыток препятствовать работе «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»,* — отметил советник.
Он добавил, что Вашингтон обозначил для Москвы «ясные пределы» действий в киберпространстве.
Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и чётко обозначили для России пределы и свои возможности. На тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки на объекты нашей критически важной инфраструктуры, — пояснил Салливан.
По его словам, после саммита в Вашингтоне увидели «потенциал сотрудничества с Россией по Сирии».
У них была дискуссия по Сирии, особенно сосредоточенная на вопросах гуманитарного доступа. Президент Байден отметил, что есть миллионы голодных, нуждающихся людей на северо-востоке и северо-западе Сирии и наличие гуманитарных коридоров, осуществляемых ООН, особенно того, что открыт сейчас и должен быть возобновлён в июле, исключительно важно для помощи людям, — подчеркнул советник.
Президент Путин не давал обязательств относительно того, как русские проголосуют по резолюции в ООН в июле, но это была конструктивная дискуссия, уверил он.
Ранее стало известно, что Россия уже много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но в Вашингтоне отказываются и обвиняют Москву во всех грехах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
В мире,Политика,Джейк Салливан,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Владимир Путин,ООН,радио "Свобода",РИА Новости,Москва,Соединенные Штаты,
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