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В МИД Украины назвали "тему номер один" на предстоящих переговорах Зеленского и Байдена

Газета.Ruиещё 4
25 минут назад
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из главных тем в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена станет привлечение Вашингтона к мирному урегулированию в Донбассе. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Тема номер один: Байден и Зеленский обсудят Донбасс
Фото: ТАССТАСС
По словам дипломата, украинская сторона вошла в стадию подготовки визита Зеленского в Белый дом.
"Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема номер один", - подчеркнул Кулеба.
Он также отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может многое изменить в вопросах выведения сотрудничества двух государств на новый уровень в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины. В июне президент США Джо Байден пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон. Позже Кулеба заявил, что визит украинского лидера в Вашингтон планируется в конце июля.
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