Тема номер один: Байден и Зеленский обсудят Донбасс

Он также отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может многое изменить в вопросах выведения сотрудничества двух государств на новый уровень в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины. В июне президент США Джо Байден пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон. Позже Кулеба заявил, что визит украинского лидера в Вашингтон планируется в конце июля.