В Мексике число жертв от COVID превысило 230 тысяч

За минувшие сутки на территории Мексики
от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 168 пациентов и потому их общее число превысило 230 тыс. Об этом 17 июня сообщает Reuters.
По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 230 792.
Также указывается, что за это же время в стране зафиксировали 4 253 новых случая заражения коронавирусом, а их общее число превысило 2 467 643.
Напомним, истинные цифры могут на 60% превышать статистику, которую публикует мексиканское правительство.