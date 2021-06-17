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В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 230 тыс

ИА Regnum
2 часа назад
За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 168 пациентов и потому их общее число превысило 230 тыс. Об этом 17 июня сообщает Reuters.
В Мексике число жертв от COVID превысило 230 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 230 792.
Также указывается, что за это же время в стране зафиксировали 4 253 новых случая заражения коронавирусом, а их общее число превысило 2 467 643.
Напомним, истинные цифры могут на 60% превышать статистику, которую публикует мексиканское правительство.
В мире,Reuters,Мексика,
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