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Кравчук оценил версию о передаче Крыма Украине в 1954 году

Газета.Ru
26 минут назад
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году стала не «подарком», а «заботой» для Украины. Об этом он сообщил во время интервью на YouTube.
Колоссальная забота. Кравчук о передаче Крыма Украине в 1954 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы», — сказал он.
По мнению Кравчука, Украина даже не хотела принимать Крым, потому что знала, «какие тяжелые времена ее ждут».
Он отметил, что генеральный секретарь Советского Союза Никита Хрущев не дарил полуостров Украине, и посоветовал читать «реальные документы».
Ранее Кравчук отметил, что бывший помощник президента России Владислав Сурков, говоря о том, что Украину можно вернуть только силой, выдает желаемое за действительное.
Кравчук отметил, что влияние России на постсоветском пространстве снижается. Одновременно с этим Украина наращивает политическую мощь и реформирует армию. Также он напомнил, что американские войска приводятся в боевую готовность, как только российские военные приближаются к границам.
В мире,Владислав Сурков,Леонид Кравчук,Республика Крым,Киев,Украина,
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