Колоссальная забота. Кравчук о передаче Крыма Украине в 1954 году

По мнению Кравчука, Украина даже не хотела принимать Крым, потому что знала, «какие тяжелые времена ее ждут».

Он отметил, что генеральный секретарь Советского Союза Никита Хрущев не дарил полуостров Украине, и посоветовал читать «реальные документы».

Кравчук отметил, что влияние России на постсоветском пространстве снижается. Одновременно с этим Украина наращивает политическую мощь и реформирует армию. Также он напомнил, что американские войска приводятся в боевую готовность, как только российские военные приближаются к границам.