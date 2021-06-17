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Пока вы не уснули: В мире нашли замену российской нефти

Елена Прошина
26 минут назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

У российской нефти появился конкурент

Вице-президент информационного агентства Argus, специализирующегося на рынке нефти, Джеймс Гудер в ходе онлайн-конференции «Argus Рынок нефти 2021: Глобальные рынки и СНГ» назвал нового потенциального соперника для российского сорта экспортной нефти Urals.
По мнению Гудера, конкуренцию Urals уже в обозримом будущем может составить новый норвежский сорт нефти Johan Sverdrup.

Песков допустил выдачу Навального США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиционера Алексея Навального могут обменять на находящихся в США заключенных, только если он окажется сотрудником американских спецслужб.
Песков подчеркнул, что Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали возможность обмена с США на Навального.

В погоне за "Гонцом": Три страны заинтересовались российской системой

Рамблер
Три страны проявили интерес к российской спутниковой системе "Гонец", в том числе разместив приемо-передающие станции на своей территории. Об этом на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 сообщил генеральный директор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

Суд по делу MH17: украинский истребитель не мог сбить Boeing

Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать, что украинские военные самолеты не находились в районе крушения Boeing на Украине 17 июля 2014 года. С соответствующим заявлением выступила в четверг на слушаниях по делу MH17 прокурор Манон Риддербекс.

Эксперт: Держатели валюты «под подушкой» попадут под наибольший удар

Кризис 2020 года благодаря оперативным действиям в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств удалось быстро погасить.
В результате мир столкнулся с колоссальным ростом корпоративного и государственного долга.

Байден дал совет Путину по отношениям с Китаем

Президент США Джо Байден во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве предложил подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая.
Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе выступления в режиме видеоконференции на форуме в Братиславе Globsec 2021.

В Италии похвалили лишившего их гола судью из РФ

MIKE HEWITT/GETTY IMAGES
На Евро-2020 российский футбол представляет не только наша сборная, но и судейская бригада Сергея Карасёва. Накануне российский арбитр отработал матч второго тура Италия – Швейцария (3:0). Карасёв получил назначение на игру с участием итальянской команды в 15-й раз, неплохо отсудил её и встретился с Роберто Манчини, тренировавшим «Зенит».
Судья показал две жёлтые карточки и засчитал гол Кьеллини, который был отменён VAR. Именно из-за этой помарки арбитр получил оценку 7,9. Но работу российского судьи высоко оценили в Европе.

Заговорил по-русски: Зеленский предложил Путину "закончить войну"

Рамблер
Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».
Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей.

"Собралась толпа": мигранты устроили стрельбу под Москвой

Конфликт со стрельбой произошел накануне между мигрантами возле Единого миграционного центра в подмосковном Путилково.
Поздно вечером у миграционного центра собралась крупная толпа приезжих. Часть из них занимали места в очереди в это учреждение еще за день, они ночевали прямо на улице. Между ними произошел конфликт, в ходе которого кто-то начал стрелять.

В Раде произошла драка между депутатами

Депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».
В мире,Никита Потураев,Павел Черенков,Сергей Карасев,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,Роберто Манчини,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,Boeing,Зенит,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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