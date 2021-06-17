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В Белоруссии ужесточили оборот алкоголя

ИА Regnum
31 минуту назад
Совмин Белоруссии и члены Палаты представителей Национального собрания осложнили бизнес торговцам алкоголя и его многочисленным потребителям. На заседании 17 июня «палаточники» приняли во втором чтении изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».
В Белоруссии ужесточили оборот алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правительство Белоруссии разработало, а члены ППНС проголосовали за поправки, которые касаются не только производства и продажи алкоголя, но также рекламы и прочей связанной с этим деятельности. Формальным основанием стало приведение белорусского законодательства в соответствие с нормами Таможенного союза и ЕАЭС.
Согласно нововведениям, непищевой этиловый спирт будут ввозить на нефтеперерабатывающие заводы (в Белоруссии пока два НПЗ) для лабораторных испытаний. Ужесточены фискальные нормы к обороту алкогольной продукции — о пополнении бюджета подакцизными товарами позаботилось министерство по налогам и сборам. Изменены условия продажи алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания, а также ряд других изменений.
Напомним, Белоруссия находится среди мировых лидеров по потреблению алкоголя и несколько лет назад даже возглавляла европейский антирейтинг. В магазинах бутылка водки объёмом 0,5 литра стоит около $3, а низкокачественные плодово-ягодные креплёные вина («чернила») ещё доступнее. МВД Белоруссии периодически выступает с инициативами ужесточения правил оборота пива, вина и других спиртных напитков, однако находит в этом поддержку преимущественно лишь среди участников белорусского трезвеннического («здравосозидательного») движения.
В мире,Федеральная налоговая служба,ЕАЭС,МВД,Беларусь,
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