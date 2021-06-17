В Белоруссии ужесточили оборот алкоголя

Напомним, Белоруссия находится среди мировых лидеров по потреблению алкоголя и несколько лет назад даже возглавляла европейский антирейтинг. В магазинах бутылка водки объёмом 0,5 литра стоит около $3, а низкокачественные плодово-ягодные креплёные вина («чернила») ещё доступнее. МВД
Белоруссии периодически выступает с инициативами ужесточения правил оборота пива, вина и других спиртных напитков, однако находит в этом поддержку преимущественно лишь среди участников белорусского трезвеннического («здравосозидательного») движения.