В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

Также в начале своего выступления прокурор Манон Риддербекс указала, что обвинение готово принять новую информацию и данные, которые могут быть добавлены в досье и по способствуют в конечном счете принятию решения судом.

«Прокуратура не имеет дополнений к информации, представленной судом на прошлой неделе по первому вопросу, — был ли самолет сбит ЗРК «Бук». Однако мы имеем дополнения по второму и третьему вопросу — была ли ракета, сбившая самолет, запущена из-под Первомайского, и были ли обвиняемые причастны к крушению», — сказала она.