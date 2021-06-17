Индии медики выявили на фоне диагностированных ранее грибковых заболеваний "черная", "белая" и "желтая плесень" у пациентов, которые справились с коронавирусом, заболевание "зеленая плесень". Речь идет о пациенте из города Индаур . Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что этот случай, вероятно, первый в стране. 34-летний мужчина лечился в клинике в Индаурев течение последних 1,5 месяцев. Инфекция поразила у него 90% легких. Пациенту удалось излечиться от COVID-19, однако затем у него начались кровотечения из носа, повысилась температура.

Врачи думали, что у него мукормикоз, или "черная плесень". Но в ходе обследования обнаружилось, что у мужчины "зеленая плесень" – разновидность аспергиллеза, грибковой инфекции. Теперь пациента привезли для лечения в клинику Мумбаи.

"В ходе диагностики в его легких выявили наличие зеленого грибка, который отличен от мукормикоза, или черного грибка. Это, предположительно, первый инцидент заражения "зеленой плесенью" в стране", - пояснила представителям СМИ сотрудница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.