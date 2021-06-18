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Меркель призвала ЕС брать пример с Байдена в диалоге с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад
Евросоюзу следует поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Меркель: ЕС стоит брать пример с Байдена в диалоге с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как раз на встрече G7 важным вопросом были отношения с Россией. Она является серьезным вызовом для нас, но является также самым крупным континентальным соседом ЕС. Но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», – цитирует ТАСС Меркель.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость России подтверждена годами, дело за «семеркой».
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