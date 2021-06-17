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В Индии у перенесшего COVID-19 выявили грибковое заболевание "зеленая плесень"

ТАССиещё 4
25 минут назад
Врачи в Индии зафиксировали на фоне выявленных ранее грибковых заболеваний "черная", "белая" и "желтая плесень" у пациентов, перенесших COVID-19, заболевание "зеленая плесень" у инфицированного в городе Индаур. Об этом сообщает в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.
По информации издания, этот случай, возможно, является первым в стране. 34-летний мужчина проходил лечение в больнице в Индауре последние полтора месяца. У него было поражено инфекцией 90% легких. Пациент вылечился от COVID-19, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него мукормикоз, или "черную плесень". Но при обследовании выяснилось, что у мужчины "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания. Пациент теперь доставлен для лечения в больницу в Мумбаи.
"Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране", - сказала журналистам представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.
На фоне скачка распространения COVID-19 в Индии отмечен резкий рост числа случаев грибковых заболеваний среди переборовших коронавирус. Ранее выявлялись случаи "черной", "белой" и "желтой плесени". Больше всего заразившихся "черной плесенью": 11 июня власти сообщили о 31 216 случаях в стране, количество летальных исходов из-за этого грибкового заболевания составило 2 109.
Как указывают специалисты, мукормикоз, как и другие "цветные плесени", диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени, из-за чего у них снижается иммунитет.
В мире,Видео,Индаур,Индия,
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