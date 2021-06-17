Врачи в Индии зафиксировали на фоне выявленных ранее грибковых заболеваний "черная", "белая" и "желтая плесень" у пациентов, перенесших COVID-19, заболевание "зеленая плесень" у инфицированного в городе Индаур . Об этом сообщает в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

По информации издания, этот случай, возможно, является первым в стране. 34-летний мужчина проходил лечение в больнице в Индауре последние полтора месяца. У него было поражено инфекцией 90% легких. Пациент вылечился от COVID-19, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него мукормикоз, или "черную плесень". Но при обследовании выяснилось, что у мужчины "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания. Пациент теперь доставлен для лечения в больницу в Мумбаи.

"Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране", - сказала журналистам представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.

На фоне скачка распространения COVID-19 в Индии отмечен резкий рост числа случаев грибковых заболеваний среди переборовших коронавирус. Ранее выявлялись случаи "черной", "белой" и "желтой плесени". Больше всего заразившихся "черной плесенью": 11 июня власти сообщили о 31 216 случаях в стране, количество летальных исходов из-за этого грибкового заболевания составило 2 109.