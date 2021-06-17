«Джо оказался слаб»: американцы разочаровались поведением Байдена в Женеве

Часть пользователей добавили, что поведение Байдена свидетельствует о его слабости: «Фондовые рынки рушатся — вот и все, что вам требуется знать о работе Джо», «И снова Байден показал свою слабость», «Джо настаивал на своем? Джо не известно, где земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит».
Ранее появилась информация, что читатели портала Fox News широко отреагировали на сообщения о давке, устроенной американскими журналистами в ходе саммита лидеров США и РФ в Женеве. Известно, что в определенный момент представителей прессы попросили удалиться.