«Джо оказался слаб»: американцы разочаровались поведением Байдена в Женеве

Часть пользователей добавили, что поведение Байдена свидетельствует о его слабости: «Фондовые рынки рушатся — вот и все, что вам требуется знать о работе Джо», «И снова Байден показал свою слабость», «Джо настаивал на своем? Джо не известно, где земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит».