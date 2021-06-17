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«Джо оказался слаб»: американцы разочаровались поведением Байдена в Женеве

Мария Иванова
29 минут назад
Читатели портала Fox News отреагировали на саммит лидеров США и России, прошедший в Женеве. При этом большая часть пользователей выразила мнение, что глава Соединенных Штатов Джо Байден был в Швейцарии неубедительным, чего нельзя сказать о Владимире Путине.
«Джо оказался слаб»: американцы разочаровались поведением Байдена в Женеве
Фото: ReutersReuters
В комментариях американцы заявили, что хозяин Белого дома продемонстрировал себя не с лучшей стороны, в том числе, на заключительной пресс-конференции, сообщает NEWS.ru.
В ходе встречи Владимир Путин управлял процессом и озвучивал собственные мысли в течение 45 минут. Байден же только зачитал рукопись Госдепартамента, составленную двумя неделями ранее.
«Слабак», — отозвался об американском лидере один из пользователей.
Часть пользователей добавили, что поведение Байдена свидетельствует о его слабости: «Фондовые рынки рушатся — вот и все, что вам требуется знать о работе Джо», «И снова Байден показал свою слабость», «Джо настаивал на своем? Джо не известно, где земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит».
«Согласится ли президент России на предостережения Байдена? Да. Выполнит ли он эти предостережения? Безусловно, нет. Предупреждение от Байдена — это нечто вроде угрозы пустым водяным пистолетом», — написал еще один американец.
Ранее появилась информация, что читатели портала Fox News широко отреагировали на сообщения о давке, устроенной американскими журналистами в ходе саммита лидеров США и РФ в Женеве. Известно, что в определенный момент представителей прессы попросили удалиться.
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