«Трёпка полезна»: американцы об инциденте с охраной Путина в Женеве

«Журналисты были неправы. Если они не могут просто постоять за нарисованной перед ними линией, это свидетельствует об их безответственности. Они недостаточно ответственные, чтобы приближаться к таким высоким лицам, как главы государств», —выразил свое мнение один из читателей.
«Американская пресса в наши дни – всего лишь пропагандистский орган. <...> Отлично, что им была задана небольшая трепка», «Их потянули за рубашки, поскольку они не хотели слушать, и теперь они будут заявлять о сильной агрессии», «Российская охрана находилась на мероприятии не для вежливых речей, а для выполнения поставленной задачи», «Если охранники (в этой ситуации - русские) говорят вам: «Не подходите!» — а вы их не послушаетесь, возможны последствия? А что в этом странного?».