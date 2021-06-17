«Трёпка полезна»: американцы об инциденте с охраной Путина в Женеве

Многие другие читатели тоже выразили уверенность, что в инциденте виновны представители СМИ.

Ранее в швейцарской Женеве состоялся саммит Россия — США с участием лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. В отличие от прошлого саммита в Хельсинки, пресс-конференция для президентов не проводилась.