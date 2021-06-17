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«Трёпка полезна»: американцы об инциденте с охраной Путина в Женеве

Мария Иванова
50 минут назад
У читателей портала Fox News вызвали широкий резонанс сообщения о давке, устроенной американскими журналистами в ходе саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Трёпка полезна»: американцы об инциденте с охраной Путина в Женеве
Фото: ReutersReuters
По информации телеканала, в определенный момент представителей прессы попросили разойтись. При этом «американские репортеры были агрессивно вытолкнуты сотрудниками российской службы безопасности». При этом многие читатели сайта поддержали действия российской охраны, сообщает NEWS.ru.
«Журналисты были неправы. Если они не могут просто постоять за нарисованной перед ними линией, это свидетельствует об их безответственности. Они недостаточно ответственные, чтобы приближаться к таким высоким лицам, как главы государств», —выразил свое мнение один из читателей.
Многие другие читатели тоже выразили уверенность, что в инциденте виновны представители СМИ.
«Американская пресса в наши дни – всего лишь пропагандистский орган. <...> Отлично, что им была задана небольшая трепка», «Их потянули за рубашки, поскольку они не хотели слушать, и теперь они будут заявлять о сильной агрессии», «Российская охрана находилась на мероприятии не для вежливых речей, а для выполнения поставленной задачи», «Если охранники (в этой ситуации - русские) говорят вам: «Не подходите!» — а вы их не послушаетесь, возможны последствия? А что в этом странного?».
Ранее в швейцарской Женеве состоялся саммит Россия — США с участием лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. В отличие от прошлого саммита в Хельсинки, пресс-конференция для президентов не проводилась.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Fox News,
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