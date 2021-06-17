Бывший американский лидер при этом посетовал на то, что его администрация подвергалась критике за предположения о том, что пандемия якобы могла начаться в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии. По его словам, эта критика оказалась "абсолютно беспочвенной". "Я надеюсь, что это произошло случайно или из-за чьей-то некомпетентности, - продолжил Трамп, говоря о причинах вспышки коронавируса. - Но как бы то ни было, Китай должен оказать помощь".