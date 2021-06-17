Увольнения и «ковид-паспорта»: как мир борется с ростом COVID

«— Моя сестра учительница, и она получила вакцину. А также только медсестры, врачи. Солдаты тоже сразу получили вакцину. А вот что сейчас касается основной части населения, то просто, как обычно, итальянцы разделены на две части: кто против и кто за. У нас кто привился — на социальном давлении: ты хочешь делать что-нибудь, и тебя сразу спрашивают «ты делал вакцину?» Есть врачи, которые не против, и есть — кто отказался. И на данный момент я не слышал, чтобы кто-нибудь был уволен.
«На сегодняшний день прививают всех желающих, и прививка приравнивается к переболевшему или человеку с отрицательным тестом. Но, с другой стороны, если человек не хочет прививаться, то бесплатные центры тестирования буквально на каждом шагу — они просто сдают раз в два дня тест и живут социальной жизнью. Здесь был большой ажиотаж на прививки. Уже говорили о том, что будут поблажки для привитых и так далее, а возможности прививки не было. Среди моих знакомых и ездили в другие города, чтобы прививаться, и оформляли себе полулегальную прививку, ну, прививались же по категориям — сначала группы риска. В общем, пытались привиться всеми возможными способами. Мне кажется, что дефицит как раз смотивировал».
«В принципе ограничений было немного, даже если я имел этот зеленый паспорт, не то чтобы было много мест, куда я без него мог попасть. Рестораны внутри были с зелеными паспортами, часть из них — на улице — можно было и без зеленых паспортов. Но самая большая мотивация была, когда все сидели дома, и было понятно, что по-другому как-то это не победить. У нас с карантином гораздо строже было, чем у вас. Были очереди на прививки. На начальном этапе прививались люди по определенным возрастным категориям. Сначала было свыше 50-60, и в какой-то момент оставались какие-то порции, которые, если вдруг люди этого возраста не приходили, открыты уже были — и писали в Фейсбуке, и люди бежали привиться».