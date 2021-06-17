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Штрафы, карантины, увольнения и «ковид-паспорта» - как мир борется с ростом заболеваемости коронавирусом

BFM.RU
14 минут назад
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников компаний из нескольких отраслей. И это далеко не самая строгая из возможных на сегодня мер
Увольнения и «ковид-паспорта»: как мир борется с ростом COVID
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS
В Азербайджане Кабмин постановил привить не менее 80% работников сфер труда и услуг. С 1 июля они должны будут в обязательном порядке иметь так называемый ковид-паспорт или сертификат переболевшего. Кроме того, согласно распоряжению, привиться должны будут и те, кто, например, захочет посещать спортзал. То есть, кроме полотенца и сменных кед, на руках нужно будет обязательно иметь такой же ковид-паспорт или сертификат о наличии иммунитета.
В Великобритании Борис Джонсон поддержал инициативу о проведении обязательной вакцинации среди врачей и соцработников. Как пишет The Times, сегодня ее обсудят в парламенте. Причем, 60% населения поддерживают это решение. В королевстве не привилось еще около 10% медработников и 16% сотрудников домов престарелых. В некоторых регионах, включая Лондон, количество непривитых намного выше. С мая обязательной вакцинация стала для врачей и учителей в Италии. Но за отказ жестких санкций не следует, комментирует гид по Венеции Марко Ригаттьери:
«— Моя сестра учительница, и она получила вакцину. А также только медсестры, врачи. Солдаты тоже сразу получили вакцину. А вот что сейчас касается основной части населения, то просто, как обычно, итальянцы разделены на две части: кто против и кто за. У нас кто привился — на социальном давлении: ты хочешь делать что-нибудь, и тебя сразу спрашивают «ты делал вакцину?» Есть врачи, которые не против, и есть — кто отказался. И на данный момент я не слышал, чтобы кто-нибудь был уволен.
— Вот в вашем окружении много людей привилось?
- 50 на 50. Мои родители. У меня две сестры: одна делала, другая не делала. Я сам не делал».
В Индонезии за отказ от вакцинации граждан штрафуют на сумму примерно в 360 долларов. А в провинции Таиланда Бурирам отказ и вовсе грозит уголовным наказанием — вплоть до двух лет тюрьмы. Власти Германии пошли по другому пути и поощряют привитых: им можно свободно посещать магазины, музеи и салоны красоты. Всем остальным — вход только со свежим ПЦР, сообщает жительница Штутгарта Ольга Короед:
«На сегодняшний день прививают всех желающих, и прививка приравнивается к переболевшему или человеку с отрицательным тестом. Но, с другой стороны, если человек не хочет прививаться, то бесплатные центры тестирования буквально на каждом шагу — они просто сдают раз в два дня тест и живут социальной жизнью. Здесь был большой ажиотаж на прививки. Уже говорили о том, что будут поблажки для привитых и так далее, а возможности прививки не было. Среди моих знакомых и ездили в другие города, чтобы прививаться, и оформляли себе полулегальную прививку, ну, прививались же по категориям — сначала группы риска. В общем, пытались привиться всеми возможными способами. Мне кажется, что дефицит как раз смотивировал».
Флагманом в борьбе с коронавирусом считается Израиль. Параллельно с «зелеными паспортами», позволяющими свободно передвигаться по стране, жителей мотивировали вакцинироваться жесткими ограничениями. Страна трижды вводила продолжительные локдауны. Последний — в конце декабря, уже после начала массовой вакцинации. Он продлился до весны. Люди бежали прививаться, потому что устали сидеть дома, говорит житель города Петах-Тиква Павел:
«В принципе ограничений было немного, даже если я имел этот зеленый паспорт, не то чтобы было много мест, куда я без него мог попасть. Рестораны внутри были с зелеными паспортами, часть из них — на улице — можно было и без зеленых паспортов. Но самая большая мотивация была, когда все сидели дома, и было понятно, что по-другому как-то это не победить. У нас с карантином гораздо строже было, чем у вас. Были очереди на прививки. На начальном этапе прививались люди по определенным возрастным категориям. Сначала было свыше 50-60, и в какой-то момент оставались какие-то порции, которые, если вдруг люди этого возраста не приходили, открыты уже были — и писали в Фейсбуке, и люди бежали привиться».
В США работодателям официально разрешили заставлять своих сотрудников прививаться. Исключение — инвалидность или религиозные убеждения. Непривитые смогут работать только из дома, но увольнять их не будут. Пока о случаях принуждения в штатах неизвестно. Но многие работодатели повышают интерес к вакцинации премиями и бонусами.
В мире,Борис Джонсон,Газета The Times,Московская Область,Москва,Соединенное Королевство,Азербайджан,
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