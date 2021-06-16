"За старшего был Путин": американцев разочаровал Байден на саммите

«Путин выступает первым, пока Байден ждет свой очереди это показывает нам, где мы находимся сегодня в мире»,
Похоже, за старшего в той комнате был Путин. Байден вел переговоры с позиции слабости. И во врем пресс-конференции Путин еще пытался выставить Байдена в хорошем свете»,
«Давайте сравним качество и количество вопросов, на которые отвечает Путин, с качеством и количеством ответов Байдена. Это, конечно, если Байден когда-нибудь проснется от сна, чтобы, наконец, выступить от имени американского народа», - написали пользователи соцсетей в США.
«Скорее всего, все вопросы отправлены заранее и одобрены лично Байденом. < > Если кто-то задаст неожиданный вопрос не по сценарию, это будет не ответ, а отмазка»,
«Полнейший конфуз. Обайден не смог толком ответить даже на элементарные вопросы»,
«Все было срежиссировано. < > Все время спотыкался, терял нить и явно силился что-то вспомнить или собраться с мыслями», - написали пользователи.