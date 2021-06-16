"За старшего был Путин": американцев разочаровал Байден на саммите

Первые с 2018 года двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 16 июня в Женеве. Саммит состоял из переговоров президентов с глазу на глаз и встречи в расширенном составе. В общей сложности Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часов. Оба лидера положительно оценили итоги встречи.