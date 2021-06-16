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"За старшего был Путин": американцев разочаровал Байден на саммите

Вероника Полынина
57 минут назад
Американские интернет-пользователи оценили итоги пресс-конференций президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"За старшего был Путин": американцев разочаровал Байден на саммите
Фото: ReutersReuters
Как пишет «Комсомольская правда», сравнение оказалось не в пользу американского лидера.
«Путин выступает первым, пока Байден ждет свой очереди это показывает нам, где мы находимся сегодня в мире»,
Похоже, за старшего в той комнате был Путин. Байден вел переговоры с позиции слабости. И во врем пресс-конференции Путин еще пытался выставить Байдена в хорошем свете»,
«Давайте сравним качество и количество вопросов, на которые отвечает Путин, с качеством и количеством ответов Байдена. Это, конечно, если Байден когда-нибудь проснется от сна, чтобы, наконец, выступить от имени американского народа», - написали пользователи соцсетей в США.
РИА «Новости», в свою очередь, собрал комментарии читателей портала Fox News. Они также остались разочарованы выступлением президента США и сошлись во мнении, что все вопросы были согласованы с Байденом заранее.
«Скорее всего, все вопросы отправлены заранее и одобрены лично Байденом. < > Если кто-то задаст неожиданный вопрос не по сценарию, это будет не ответ, а отмазка»,
«Полнейший конфуз. Обайден не смог толком ответить даже на элементарные вопросы»,
«Все было срежиссировано. < > Все время спотыкался, терял нить и явно силился что-то вспомнить или собраться с мыслями», - написали пользователи.
Первые с 2018 года двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 16 июня в Женеве. Саммит состоял из переговоров президентов с глазу на глаз и встречи в расширенном составе. В общей сложности Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часов. Оба лидера положительно оценили итоги встречи.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Комсомольская правда,Fox News,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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