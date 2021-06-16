Байден: Я сделал то, зачем приехал

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"Я без проблем готов вести дела с Россией, пока они делают это на основе международного права. В наших интересах видеть, что у россиян все идет хорошо в экономическом плане", — заявил он.

Также президент США Джо Байден заявил, что выполнил то, ради чего приехал на саммит.

"Я сделал то, за чем приехал. Во-первых, определить сферы, по которым обе страны могут работать, чтобы продвигать наш общий интерес и принести пользу миру. Во-вторых, общаться напрямую И в-третьих, четко выразить приоритеты наших стран, наши ценности", — заявил он.

По его словам, тон беседы с президентом РФ Владимиром Путиным был "хорошим" и "позитивным".

"Я должен сказать вам, тон всей встречи был хорошим, позитивным. Не было никаких резких действий", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.