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Байден заявил, что процветание российской экономики - в интересах США

Праймиещё 1
42 минуты назад
Президент США Джо Байден после встречи с лидером России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что экономическое процветание России — в интересах США, пока она соблюдает международные нормы.
Байден: Я сделал то, зачем приехал
Фото: ReutersReuters
"Я без проблем готов вести дела с Россией, пока они делают это на основе международного права. В наших интересах видеть, что у россиян все идет хорошо в экономическом плане", — заявил он.
Также президент США Джо Байден заявил, что выполнил то, ради чего приехал на саммит.
"Я сделал то, за чем приехал. Во-первых, определить сферы, по которым обе страны могут работать, чтобы продвигать наш общий интерес и принести пользу миру. Во-вторых, общаться напрямую И в-третьих, четко выразить приоритеты наших стран, наши ценности", — заявил он.
По его словам, тон беседы с президентом РФ Владимиром Путиным был "хорошим" и "позитивным".
"Я должен сказать вам, тон всей встречи был хорошим, позитивным. Не было никаких резких действий", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.
По словам президента, стороны также обозначали моменты, в которых были несогласны друг с другом.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,
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