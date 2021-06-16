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Путин и Байден сделали совместное заявление после саммита

News.ru
44 минуты назад
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Женеве. Его приводит РИА Новости.
Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряжённости они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооружённых конфликтов и угрозы ядерной войны, — цитирует агентство документ.
Также в заявлении обе стороны подтвердили принцип, согласно которому, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Кроме того, лидеры двух стран анонсировали запуск комплексного диалога по стратегической стабильности, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.
В апреле Москва и Вашингтон впервые после продления СНВ-3 передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок. Об этом заявили в Госдепе США. В прошлый раз Москва и Вашингтон «померились» размерами арсеналов по состоянию на 1 сентября 2020 года.
СНВ-3 между Россией и США был продлён до 5 февраля 2026 года. Ключевую роль в согласовании условий соглашения сыграл телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, который состоялся 26 января.
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