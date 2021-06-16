Путин и Байден сделали совместное заявление после саммита

Также в заявлении обе стороны подтвердили принцип, согласно которому, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Кроме того, лидеры двух стран анонсировали запуск комплексного диалога по стратегической стабильности, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.