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Президент США вручил памятный подарок Владимиру Путину

Слово и Дело
50 минут назад
Американский президент Джо Байден преподнес подарок Владимиру Путину после саммита в Женеве. Информацию об этом сообщили в Белом доме.
Президент США подарил Владимиру Путину хрустальную статуэтку и фирменные солнечные очки после переговоров, которые прошли на вилле Ла-Гранж в Женеве.
В рамках закрытых переговоров лидеры России и США обсудили перспективу развития двухсторонних отношений. Об итогах Байден и Путин рассказали во время общения с журналистами в рамках пресс-конференции.
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