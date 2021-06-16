Владимир Путин, комментируя встречу, сказал, что она прошла «хорошо».

Как сообщает РИА «Новости», российско-американский саммит прошел в два этапа. Президенты сначала переговорили с глазу на глаз, а затем провели встречу в расширенном составе.

Предполагалось, что она пройдет в два этапа, но состоялась лишь одна сессия расширенных переговоров.