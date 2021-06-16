В Женеве завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
. Покидая место встречи, американский лидер показал журналистам жест в виде поднятого вверх большого пальца. Видео опубликовал
Life-SHOT.
Владимир Путин, комментируя встречу, сказал, что она прошла «хорошо».
Как сообщает РИА «Новости», российско-американский саммит прошел в два этапа. Президенты сначала переговорили с глазу на глаз, а затем провели встречу в расширенном составе.
Предполагалось, что она пройдет в два этапа, но состоялась лишь одна сессия расширенных переговоров.
В общей сложности российский и американский лидеры общались около 3,5 часов. Еще час занял перерыв.