"Меня затопчут": журналисты устроили давку в Женеве

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На видео российские и американские журналисты пытаются пройти в здание, однако служба безопасности и женщина-распорядитель не могут организовать проход так, чтобы не было давки.

По словам корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, проход в здание мгновенно оказался заблокирован, а «и без того узкая дверь захлопнулась».

Организаторы попытались разделить журналистов на группы, отделить российский пул от зарубежного, организовать проход операторов с камерами, однако давка продолжалась, и толпа не убывала.

«Все это притом сопровождалось, конечно, страшными криками, проклятиями со всех сторон, а также женскими вздохами: «Меня сейчас затопчут Помогите » и скупыми мужскими стонами», - пишет Колесников.

Он отмечает, что в это время «еще через две двери» российский и американский лидеры сидели в зале и ждали, когда можно будет начать приветственные речи.

Планировалось, что они будут произнесены при полном журналистском кворуме, однако в комнату к президентам «смогли прорваться» два видеооператора и два фотографа.

В результате Путину и Байдену пришлось начать без журналистов, после чего они удалились на разговор за закрытыми дверями.

По словам Колесникова, журналисты какие-то время «по инерции потолкались», а затем разошлись.