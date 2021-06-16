"Меня затопчут": журналисты устроили давку в Женеве

Организаторы российско-американского саммита в Женеве устроили давку среди журналистов. Видео «пробки» перед входом в здание, где должна пройти встреча президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
, опубликовал телеграм-канал газеты «Коммерсант»
.
Фото: скрин видеоскрин видео
На видео российские и американские журналисты пытаются пройти в здание, однако служба безопасности и женщина-распорядитель не могут организовать проход так, чтобы не было давки.
По словам корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, проход в здание мгновенно оказался заблокирован, а «и без того узкая дверь захлопнулась».
Организаторы попытались разделить журналистов на группы, отделить российский пул от зарубежного, организовать проход операторов с камерами, однако давка продолжалась, и толпа не убывала.
«Все это притом сопровождалось, конечно, страшными криками, проклятиями со всех сторон, а также женскими вздохами: «Меня сейчас затопчут Помогите » и скупыми мужскими стонами», - пишет Колесников.
Он отмечает, что в это время «еще через две двери» российский и американский лидеры сидели в зале и ждали, когда можно будет начать приветственные речи.
Планировалось, что они будут произнесены при полном журналистском кворуме, однако в комнату к президентам «смогли прорваться» два видеооператора и два фотографа.
В результате Путину и Байдену пришлось начать без журналистов, после чего они удалились на разговор за закрытыми дверями.
По словам Колесникова, журналисты какие-то время «по инерции потолкались», а затем разошлись.
В Женеве проходит саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Помимо лидеров двух стран во встрече на вилле La Grange на берегу Женевского озера принимают участие руководитель российского МИДа Сергей Лавров
и госсекретарь США Энтони Блинкен
. Также президенты находятся в сопровождении делегаций.