Режим ожидания: Байден просидел в припаркованном лимузине больше минуты

На кадрах видно, как президент Швейцарии Ги Пармелен стоял в нескольких метрах от машины с американским лидером и ждал, пока тот выйдет.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером проходят в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

В Женеве начался второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который проходит в расширенном составе. Об этом в среду, 16 июня, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Ранее сообщалось об окончании переговоров в узком составе. Согласно первоначальному плану, они должны были продлиться приблизительно 1 час 15 минут, однако беседа глав государств продолжалась почти два часа, завершившись в 16:19 по московскому времени.

Президент России Владимир Путин обменялся шуткой с лидером США Джо Байденом перед началом саммита в Женеве, сообщает РИА «Новости».

Когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения из-за шума, российский лидер, улыбаясь, что-то сказал своему американскому коллеге и рассмеялся. При этом, что именно сказал Путин, на видеозаписи не слышно.

На видео видно, что встреча президентов проходит в библиотеке, которая находится на вилле Ла Гранж в Женеве. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, — небольшой букет белых цветов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться.

Часть американских журналистов, которые освещают саммит президента США с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, не смогли попасть на начало встречи из-за столпотворения у двери переговорной комнаты. Об этом в эфире CNN заявила корреспондент телеканала Кэйтлен Коллинз.

По её словам, то произошло из-за того, что каждый из репортёров и фотографов с обеих стороны попытался занять лучшее место. Ситуация между двумя пресс-корпусами из США и России «стала невероятно напряжённой», отметила Коллинз.

В образовавшемся столпотворении не все представители пула американского президента успели пройти в зал. Корреспондент CNN описала сложившуюся ситуацию как хаос.

По версии телеканала «Россия-24», хаос создали именно американские журналисты, попытавшиеся в погоне за лучшими местами пройти в дверь, через которую прессу пускать не предполагалось.

На вилле La Grange в Женеве 16 июня началась встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политики два часа проговорили при участии глав дипведомств, а после перерыва саммит продолжится в более широком формате. В социальных сетях начали появляться шутки о мероприятии и политиках, присутствующих на нём.

Байден и его записочки pic.twitter.com/YzzcHxR9pz— Nadejda S (@sornadejda53) June 16, 2021

В сообщении написано: «Срочные новости: первое фото с саммита Байдена и Путина».

Ну шо там Путин то с Байденом? pic.twitter.com/DDQU4iR18X— PeisSan (@peissan1) June 16, 2021

Путин летит в Женеву, чтобы обеспечить народ России свежими мемами. Кормилец.— Пынька (@VVPynka) June 16, 2021