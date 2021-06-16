Зеленский случайно оскорбил православных

Законы, против которых протестовали прихожане УПЦ, были разработаны еще при президентстве Петра Порошенко
в 2018 году, во время церковного раскола на Украине. Согласно нему УПЦ, которая ранее считалась канонической, должна будет изменить название и указать свою принадлежность к России. Кроме того, в 2019 году Верховной Радой был принят закон, допускающий самовольное занятие храмов Украинской православной церкви
(УПЦ) в пользу новой Православной церкви Украины (ПЦУ). УПЦ пытается оспорить эти решения.