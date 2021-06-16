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Зеленский перепутал протесты и случайно оскорбил православных

Lenta.ru
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский перепутал протестные митинги в Киеве и случайно оскорбил православных верующих, сообщает Klymenko Time.
Зеленский случайно оскорбил православных
Фото:  Глеб Гаранич / Reuters Глеб Гаранич / Reuters
15 июня к зданию Верховной Рады пришли свыше 20 тысяч прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, которая считается неофициальной на Украине. Они провели молитвенное стояние с требованием прекратить гонения, отменить законопроекты о принудительном переименовании и «церковном рейдерстве».
Затем верующие начали крестный ход, а под окнами Верховной Рады начался другой митинг сторонников партии «Оппозиционная партия — за жизнь» («ОПЗЖ») против реформы рынка земли. Позже Зеленский прокомментировал события в Киеве, но соединил два события в одно. «Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках "ОПЗЖ". Что-то там в церкви снова не так», — заявил президент.
Данное заявление вызвало резонанс. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк был вынужден выступить с заявлением, что комментарий президента касался только политической акции, и обвинил сторонников ОПЗЖ в спекуляции на теме религии, сообщает «Интерфакс-Украина». «Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "желтых кепок" ОПЗЖ», — подчеркнул Подоляк.
Законы, против которых протестовали прихожане УПЦ, были разработаны еще при президентстве Петра Порошенко в 2018 году, во время церковного раскола на Украине. Согласно нему УПЦ, которая ранее считалась канонической, должна будет изменить название и указать свою принадлежность к России. Кроме того, в 2019 году Верховной Радой был принят закон, допускающий самовольное занятие храмов Украинской православной церкви (УПЦ) в пользу новой Православной церкви Украины (ПЦУ). УПЦ пытается оспорить эти решения.
В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,РПЦ,Интерфакс,Киев,Украина,
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