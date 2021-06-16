Пока вы не уснули: Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации

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Путин обменялся шуткой с Байденом

Когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения из-за шума, российский лидер, улыбаясь, что-то сказал своему американскому коллеге и рассмеялся. При этом, что именно сказал Путин, на видеозаписи не слышно.

"Не планируется": Кремль о введении обязательной вакцинации

Обязательную вакцинацию от COVID-19 на всей территории России вводить не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , сообщает РИА Новости.

По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт, — подчеркнул он.

Ранее источник в правительстве России также заверил, что обязательная вакцинация в масштабах страны не планируется. По его словам, это нецелесообразно, поскольку на фоне взрывного роста в одних регионах наблюдается снижение заболеваемости в других.

Правительство отпустит цены на масло и сахар

Правительство России не планирует продлевать соглашения по стоимости подсолнечного масла и сахара, которые были заключены между производителями и ретейлерами. Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко

"Нет, мы не будем продлевать эти соглашения", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности продления соглашений.

По ее мнению, вмешательство государства не очень хорошо отражается на бизнесе и разбалансирует экономику.

Сборная России одержала первую победу на Евро

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.

В Долине Смерти обнаружили разбившийся НЛО

Пользователь картографического сервиса Google Earth под ником @crypto_spawn заявил, что обнаружил на спутниковых снимках разбившийся НЛО, обломки которого лежат в Долине Смерти в США. По словам автора поста, загадочный объект окружен танками. Скриншоты опубликованы в Twitter.

В качестве доказательства своих слов @crypto_spawn оставил точные координаты своей находки. Недалеко от объекта черного цвета он разглядел 103-метровую каплевидную впадину, которая, по его мнению, могла остаться после приземления большого корабля.

В Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг. Соответствующее постановление размещено на сайте столичного Роспотребнадзора

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.

"Пора домой": В Молдавии захотели войти в состав России

Партия «Патриоты Молдовы» предложила провести референдум о вхождении республики в состав России. Об этом в среду, 16 июня, сообщил ее председатель Михаил Гарбуз, передает «Интерфакс».

По словам Гарбуза, партия решила участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля, проанализировала предвыборные программы конкурентов и поняла, что никаких предложений по улучшению ситуации в стране там нет.

«Мы предлагаем инициировать и провести общенациональный референдум о вхождении Республики Молдова в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта федерации с сохранением статуса республики», — заявил Гарбуз.

"Ему очень сильно угрожают": Мать о поведении Протасевича

Мать задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича объяснила поведение своего сына во время пресс-конференции в МИД Белоруссии «маской», которую он надел, чтобы «спасти себя, а также жизнь своей девушки». Об этом пишет издание Deutsche Welle.

По ее словам, во время мероприятия ее сын находился под психологическим давлением со стороны силовиков. Тем не менее в этот раз женщина не увидела на лице сына следов насилия.

«Но он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают», — сказала Наталья Протасевич.

Вывезенную силовиками из Дагестана чеченку нашли в Грозном

Жительница Чечни Халимат Тарамова, которую силовики насильно вывезли из кризисной квартиры в Дагестане, находится дома в Грозном. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова , передаёт РИА Новости.

Она отметила, что получила эту информацию от чеченской прокуратуры и аппарата главы республики, с которыми сотрудники омбудсмена связывались 15 июня.

Выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными, — подчеркнула она.

Порнографию могут легализовать через госуслуги

Порнографию в Интернете предлагается поделить на «незаконную» и на «не запрещённую законом», последнюю разрешат смотреть только совершеннолетним. Подтверждать для этого возраст надо будет через госуслуги, пишет «Коммерсант».