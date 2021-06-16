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В Женеве начались  переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

RT на русском
1 час назад
В Женеве начались переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились. Они продлились почти два часа.
В ходе беседы в узком составе глав государств сопровождали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
В Кремле сообщали, что саммит будет состоять из трёх частей.
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