МИД Литвы выразил протест российскому дипломату

Российскому дипломату выразили протест в связи с предполагаемым нарушением государственных границ Литвы. В ведомстве заявили, что 15 июня два самолета военно-воздушных сил России якобы незаконно пересекли литовскую границу в воздушном пространстве над Балтийским морем.