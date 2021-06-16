МИД Литвы выразил протест российскому дипломату

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя посольства России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Российскому дипломату выразили протест в связи с предполагаемым нарушением государственных границ Литвы. В ведомстве заявили, что 15 июня два самолета военно-воздушных сил России якобы незаконно пересекли литовскую границу в воздушном пространстве над Балтийским морем.
«Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснение этого инцидента и приняла все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — подчеркнули в МИД.
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщил, что 15 июня два самолета Су-35 выполняли плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря, передает РИА Новости. Отмечается, что пилоты не отклонялись от маршрута и действовали «строго в соответствии с международными правилами».