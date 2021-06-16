"Нам скрывать точно нечего": ДНР пустит специалистов на место крушения MH17

Власти Донецкой народной республики (ДНР) готовы предоставить доступ к месту крушения малайзийского Boeing и всю необходимую информацию. Об этом в среду заявил глава республики Денис Пушилин

РИА Новости

"Готовы предоставить всю информацию о крушении Boeing и доступ к месту трагедии. Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и было максимально объективным, нам скрывать точно нечего. Нам нужно, чтобы виновный был установлен и понес наказание. Мы готовы приложить максимум усилий", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

Cуд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», созданную на военно-воздушной базе в Нидерландах. Рассмотрение дела по существу начнется 7 июня, сообщает Reuters

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что о результатах осмотра, выводах и замечаниях суда будет известно позже.

Прокуратура Нидерландов пообещала доказать причастность властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к катастрофе малазийского «Боинга-777» (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители нидерландского ведомства заявили, что предоставят доказательства того, что самолет был сбит подконтрольной военным ДНР ракетой «Бук» из-под села Первомайское к западу от Донецка.

Суд по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) разрешил защите поехать на место реконструкции обломков, если она того захочет. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, его цитирует РИА Новости.

Reuters

«Эта возможность должна остаться открытой, нет никаких законных оснований, чтобы устанавливать защите дедлайн в этом вопросе», — заявил судья во время слушаний.

Место реконструкции обломков самолета сейчас находится на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах.

Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году.

Решения властей основываются на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов. Эксперты пришли к выводу, что власти Украины не могли быть осведомлены об угрозах для полётов гражданских самолётов над Донбассом, сообщает ТАСС.

На данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства, считают эксперты. Отмечается, что и российские диспетчеры также не имели сведений об опасности для полётов гражданской авиации над этой территорией.

Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где были расположены вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, передает РИА «Новости».

«В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба сделали одинаковые показания», — сказала судья на слушаниях 9 июня.

По ее словам, следственная группа отвергла эти показания в том числе из-за того, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров. Следователи пришли к выводу, что максимальный радиус полета ракеты «Бук» составляет 36 километров.

Судья Дагмар Костер на слушаниях в Гааге по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе заявила, что «ценный свидетель» Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» в зоне конфликта в Донбассе. Он с июня 2014 года был ответственным за воздушную оборону в Снежном, сообщает РИА Новости.

Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. < > Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном, — заявила Костер.