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В Молдавии предложили провести референдум о вхождении в состав России

Lenta.ru
23 минуты назад
Партия «Патриоты Молдовы» предложила провести референдум о вхождении республики в состав России. Об этом в среду, 16 июня, сообщил ее председатель Михаил Гарбуз, передает «Интерфакс».
"Пора домой": В Молдавии захотели войти в состав России
Фото: ReutersReuters
По словам Гарбуза, партия решила участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля, проанализировала предвыборные программы конкурентов и поняла, что никаких предложений по улучшению ситуации в стране там нет.
«Мы предлагаем инициировать и провести общенациональный референдум о вхождении Республики Молдова в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта федерации с сохранением статуса республики», — заявил Гарбуз.
На этом референдуме молдавский избиратель впервые в истории сможет определить путь дальнейшего развития страны, уверен политик. Вступление республики в Россию даст ей целый ряд преимуществ, обещает Гарбуз: воссоединение с Приднестровьем, защиту православных ценностей, сохранение молдавского языка и своей идентичности, российские тарифы на энергоресурсы, доступ к огромному рынку и многочисленные льготы, включая материнский капитал.
«Пришло время великого союза братских народов в едином государстве. Пора домой», — заключил лидер партии.
«Патриоты Молдовы» участвуют в выборах с логотипом RF, что означает «Референдум» или «Российская Федерация».
В парламентских выборах участвуют 22 партии, два блока и два независимых кандидата. Согласно опросам, лидирует пропрезидентская PAS, которая может набрать 30-40 процентов голосов. Блок коммунистов и социалистов получает 23-30 процентов. В парламент могут пройти еще две-три партии, которые способны преодолеть порог в 5 процентов голосов.
В мире,КПРФ,Интерфакс,Россия,Молдова, Республика,
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