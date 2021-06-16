Французам разрешили ходить без масок

Во Франции с 17 июля будет отменено обязательное ношение масок на улице, при этом в помещениях маски останутся обязательными. Также с 20 июня отменяется комендантский час, на десять дней раньше, чем планировалось ранее. Об этом заявил 16 июня премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции.

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При этом требование надевать маски останется для тех, кто находится в многолюдных местах - в очередях, на рынках, стадионах, на массовых мероприятиях.

Как заявил глава Национального фонда медицинского страхования Франции Томас Фатом, государство тратит порядка 120 миллионов евро в неделю на проведение ПЦР-тестов и исследования на антитела к коронавирусу.