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Во Франции отменяют ношение масок на улице

Российская Газета
1 час назад
Во Франции с 17 июля будет отменено обязательное ношение масок на улице, при этом в помещениях маски останутся обязательными. Также с 20 июня отменяется комендантский час, на десять дней раньше, чем планировалось ранее. Об этом заявил 16 июня премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции.
Французам разрешили ходить без масок
Фото: ReutersReuters
При этом требование надевать маски останется для тех, кто находится в многолюдных местах - в очередях, на рынках, стадионах, на массовых мероприятиях.
Как заявил глава Национального фонда медицинского страхования Франции Томас Фатом, государство тратит порядка 120 миллионов евро в неделю на проведение ПЦР-тестов и исследования на антитела к коронавирусу.
За время пандемии во Франции заболели коронавирусом свыше 5,7 миллиона человек, скончались 110 тысяч.
В мире,Франция,
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