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Прокуратура ДНР начала проверку данных по участию Протасевича в «Азове»

News.ru
28 минут назад
Сотрудники прокуратуры самопровозглашённой Донецкой народной республики начали проверку по факту распространения сведений, согласно которым задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был участником украинского националистического батальона «Азов». Об этом в среду, 16 июня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Информацию передаёт ТАСС.
Участие Протасевича в «Азове» проверят в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Против бойцов «Азова» также возбудили уголовные дела власти России. В ДНР, как сказал глава самопровозглашённой республики, проверка данных о Протасевиче уже началась.
Он находился в батальоне в районе посёлка Широкино на Мариупольском направлении. Какие были преступления, и есть ли об этом свидетельства или доказательства, после этого будет принято решение о заведении уголовного дела, — добавил политик.
К настоящему моменту уголовное дело против Протасевича заведено в ЛНР. Местная прокуратура сообщила о готовности предоставить белорусским коллегам всю имеющуюся информацию.
Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Протасевич, участвовавший в действиях украинского батальона «Азов», и подобные ему люди должны понести суровое наказание.
В мире,Роман Протасевич,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,ИТАР-ТАСС,
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