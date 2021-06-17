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МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"

Праймиещё 8
20 часов назад
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об условиях запуска "Северного потока 2" — это политическая истерика, газопровод является коммерческим проектом, если Киев хочет участвовать, пусть изъявит желание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"
Фото: ПраймПрайм
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". Он отметил на своей странице в Twitter, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
"Что касается "Северного потока 2", я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание", — сказала она на брифинге в четверг.
"Вот эта самая политизация энергетического сотрудничества, в которой оппоненты проекта обвиняют Россию, я имею в виду заявление Кулебы, вот это и есть политизация энергетического взаимодействия и сотрудничества. Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично", — подчеркнула Захарова.
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