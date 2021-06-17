МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"

"Что касается "Северного потока 2", я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание", — сказала она на брифинге в четверг.