МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"

МОСКВА
, 17 июн — ПРАЙМ. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы
об условиях запуска "Северного потока 2" — это политическая истерика, газопровод является коммерческим проектом, если Киев хочет участвовать, пусть изъявит желание, заявил
а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается "Северного потока 2", я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание", — сказала она на брифинге в четверг.
"Вот эта самая политизация энергетического сотрудничества, в которой оппоненты проекта обвиняют Россию, я имею в виду заявление Кулебы, вот это и есть политизация энергетического взаимодействия и сотрудничества. Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично", — подчеркнула Захарова.