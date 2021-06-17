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Первый с начала пандемии круизный лайнер прибыл в Мексику

Российская Газетаиещё 1
42 минуты назад
Круизный лайнер компании Royal Caribbean впервые с начала пандемии прибыл в Мексику - на остров Косумель в Карибском море.
Первый с начала пандемии круизный лайнер прибыл в Мексику
Фото: REUTERS / Paola ChiomanteREUTERS / Paola Chiomante
Косумель - третий по величине мексиканский остров, он находится в Атлантике и включен в список заповедников ЮНЕСКО. Благодаря удачному расположению и глубоководным портам он принимает около 40% международных круизов в Мексике, пишет РИА Новости.
Гостей поприветствовал губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин. В своем выступлении он отметил, что остановка круизного судоходство серьезно ударила по экономике - объем упущенной прибыли составил 400 миллионов долларов.
На борту корабля Adventure of the seas, который прибыл в Мексику с Багамских островов, находятся более тысячи пассажиров, большинство из них, по информации местных властей, вакцинированы против COVID-19, а остальные неоднократно тестировались и могут сходить на сушу, только заказав специальную безопасную экскурсию.
В мире,ЮНЕСКО,РИА Новости,Мексика,
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