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ДНР готова предоставить доступ к месту крушения MH17

ТАССиещё 1
2 часа назад
ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) готовы предоставить доступ к месту крушения малайзийского Boeing и всю необходимую информацию. Об этом в среду заявил глава республики Денис Пушилин.
ДНР согласилась предоставить доступ к месту крушения MH17
Фото: ТАССТАСС
"Готовы предоставить всю информацию о крушении Boeing и доступ к месту трагедии. Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и было максимально объективным, нам скрывать точно нечего. Нам нужно, чтобы виновный был установлен и понес наказание. Мы готовы приложить максимум усилий", - цитирует его Донецкое агентство новостей.
Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.
Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.
В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Денис Пушилин,Boeing,ИТАР-ТАСС,Донецк,
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