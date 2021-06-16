"Действовать жестко": Байдену дали совет по переговорам с Путиным

Reuters

«Действуйте жестко», — сказал латвийский лидер.

Он также добавил, что Россия уважает сильных, и предложил Соединенным Штатам показать две стороны силы: военную и политическую. Левитс выразил мнение, что Путин может прислушаться к Байдену, в том числе из-за его многолетнего политического опыта.

Ранее самолет с Путиным на борту приземлился в аэропорту Женевы.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Американский лидер прибыл в Женеву накануне, 15 июня.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине , в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Юрий Ушаков

РИА Новости

«Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков, передает РИА «Новости».

Ливии, Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии Афганистане , обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии , добавил Ушаков.

По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он.

«Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены», – уточнил Ушаков.

Он также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности.

«Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового «уравнения безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность», – заявил Ушаков.

Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% – до 23,8 млрд долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 млрд долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке.

Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности.

«В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности – для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», – напомнил помощник президента.

Кроме того, по его словам, одним из важных вопросов повестки будет экология и климат. Он указал, что природоохранная проблематика – одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы.

Также Ушаков указал, что американская сторона, вероятно, поднимет тему Алексея Навального . «Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много на этот счет сигналов, в том числе даже из Великобритании, Брюсселя. Будут поднимать, конечно», – сказал Ушаков, говоря о том, будет ли фигурировать в повестке встречи тема Навального.

Он также отметил, что президент России в последнее время тоже несколько раз говорил об этом, в том числе в недавнем интервью американской телекомпании NBC.

Помощника Путина также спросили, могут ли на саммите в Женеве затрагиваться вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии.

«Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более, они обсуждали это все с союзниками», – ответил Ушаков.

Он также не исключил, что Россия и США в Женеве обсудят проблемы дипучреждений, аресты россиян в третьих странах. «В частности, речь пойдет о незаконном захвате российской дипсобственности в США и ухудшающихся условиях функционирования наших загранучреждений. Будет также затрагиваться проблематика незаконных арестов наших граждан по американским запросам в третьих странах. С 2008 года таких случаев насчитывается уже около 60», – сказал Ушаков.

Помощника президента спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения задержанных в России американцев, в частности осужденного за шпионаж Пола Уилана

«Эти вопросы обсуждаются по линии МИД, по другим каналам. Я назвал в числе согласованных тем специально: «конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений». Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших (граждан) отлавливают во всех частях света. Но это касается только вот этого одного аспекта, а нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран и по другим линиям», – ответил он.

Ушаков уточнил, что с 2014 года американцами было принято очень много санкций и сделано много «различных совершенно неоправданных шагов» в отношении работы диппредставительств, так что все они функционируют в усеченном режиме, что достаточно сложно.

«Более того, была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована везде, договоренности есть. Много что есть обсуждать, и это все будет обсуждаться под рубрикой «нерешенные вопросы двусторонних отношений». Хотя бы если часть мы сдвинем с места, уже будет неплохо», – заключил он.

Россия играет важную роль в мире, предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена является «знаком надежды», заявил глава Бундестага ФРГ, бывший министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью немецкой редакционной группе Funke.

globallookpress.com

«Тот факт, что Путин и Байден встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды. Мы все рады в лице президента Байдена иметь партнера, который осознает ответственность Соединенных Штатов за то, чтобы мир не утрачивал стабильность», – приводит слова Шойбле ТАСС.

По его словам, не нужно было в прошлом «называть Россию региональной державой». «Россия – большая и важная страна, с которой нужно сотрудничать на принципах уважения ради поиска ответов по таким глобальным темам, как климат, стабильность и борьба с голодом», – добавил политик.

При этом, по его словам, нужно четко высказывать несогласие по таким вопросам, как ситуация в Белоруссии или на Украине.

Россия и США должны вести конструктивный диалог, чтобы преодолеть вызовы современного мира. Об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, комментируя предстоящий саммит Россия — США, пишет РИА «Новости».

Wikipedia

«Эта встреча на высшем уровне вписывается в устоявшуюся традицию оказания [Швейцарией] добрых услуг. Швейцария убеждена в том, что для преодоления вызовов нашего времени необходим конструктивный диалог между великими державами», — сказал швейцарский лидер.

По его словам, предстоящая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена может вдохнуть оптимизм в мировые дела.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин после переговоров с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня проведет встречу со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.

Дипломатические отношения между Россией и США могут отчасти нормализоваться после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пишут британские издания The Times и The Economist.

По мнению авторов статьи в газете The Times, Россия и США готовятся по меньшей мере объявить о возвращении своих послов на место работы. Ранее американский посол в РФ отбыл в США, а российский — в Россию.

Обозреватели журнала The Economist отмечают, что отсутствие такой договорённости станет «по-настоящему плохим знаком». Они предполагают также, что Путин и Байден обсудят возможное открытие консульств России в США и американских диппредставительств в РФ, закрытых в предыдущие годы.

В журнале полагают, что Байден на встрече с Путиным начнёт испытывать «политику двойственных сигналов». Это жёсткое осуждение одних направлений политики и предложения о сотрудничестве в других. Такой подход Белый дом намерен применять к России и Китаю.