Зеленский припугнул американцев войной с Россией

Фото: Рамблер Рамблер

Журналисты CBS News побеседовали с главой Украины Владимиром Зеленским перед саммитом президентов России и США . Зеленского спросили, почему рядовых американцев должен заботить конфликт в его стране, находящейся в тысячах километров от их собственной.

«Это может завтра прийти в их дома», - ответил он. CBS News отмечает, что слова президента могут показаться надуманными, «но эксперты говорят, что российские хакеры используют Украину в качестве испытательного полигона, в том числе атакуют ее энергосистему, прежде чем применить аналогичную тактику в США».

Турецкое море захватила слизь

Дайверы, которые спустились под воду, чтобы задокументировать состояние слизи, покрывшей многие районы Мраморного моря, не смогли скрыть своего удивления от увиденного. Член комитета по окружающей среде Турецкой федерации подводного спорта Мехтап Акбаш Чифтчи, который совершал погружения в Турции и во многих других страна, описал вид морского дна словами «это похоже на фильм ужасов», пишет Türkiye.

По словам Чифтчи, никто в мире еще не сталкивался с подобной экологической катастрофой.

«Поверьте, под водой все еще хуже, чем наверху. < > Дно моря мертвое. Рыба либо полностью мертва, либо умирает, застряв в слизи», - рассказал он. Чифтчи заявил, что образование слизи связано со сбросом отходов 25 миллионов жителей региона в течение 40 - 50 лет.

Путин «напомнил» Байдену о ядерном «Кинжале»

Британский таблоид Mirror заявил , что президент России Владимир Путин перед встречей с главой США Джо Байденом «показал» гиперзвуковую ракету «Кинжал», способную нести ядерное оружие. Речь идет о видео с учений РФ в Арктике, опубликованном российскими военными.

Ролик, среди прочего, демонстрирует запуск гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» с атомного крейсера «Петр Великий». Всего в учениях приняли участие восемь тактических групп, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, а также около десяти самолетов и вертолетов.

Не Россия: в Киеве назвали главные препятствия вступлению в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не сможет стать членом НАТО , пока в стране процветает коррупция и украинские олигархи влияют на политиков. Об этом сообщает УНИАН.

Данилов напомнил, что в Конституции Украины закреплено стремление стать полноправным членом НАТО.

«Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая, < > то, к сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим. Это фундаментальная вещь», - подчеркнул он.

«Только небо ограничивает Россию и Китай»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь рассказал о растущих связях Китая с Россией и заявил журналистам, что, несмотря на опасения западных стран, эти отношения являются «важной силой для обеспечения стабильности в неспокойном мире». Об этом сообщает Fox News.

С таким комментарием Лицзянь выступил всего через день после того, как лидеры НАТО заняли жесткую позицию в отношении Китая и предостерегли страну от «системных вызовов международному порядку».