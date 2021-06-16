Политолог оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Столтенберг фактически повторил то, что недавно сказал президент США Джо Байден
, который при ответе на вопрос о вступлении Украины в НАТО также сделал акцент на проблемах с коррупцией. И по-своему они правы, потому что Украина действительно совершенно не соответствует минимальным требованиям для членов альянса, можно перечислять разные аспекты этих несоответствий. Они начали с коррупции, которая как температура, она свидетельствует о болезненном состоянии всего украинского общества. Так или иначе все эти ответы сводятся к тому, что: "Шансы у вас есть, но вы сами не можете ими воспользоваться". Соответственно, в актуальное время вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. Более того, можно сказать, что НАТО совершенно не нужно принимать Украину.