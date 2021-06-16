Политолог оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Вопрос о вступлении Киева в НАТО - это не вопрос расширения НАТО на Украину. Это вопрос предоставления Украине членских прав. Если говорить о расширении, то оно де-факто уже состоялось. НАТО и так давно уже объявило Украину зоной своей ответственности. В военном, организационном плане они используют территорию Украины так, как считают нужным. Масштаб присутствия НАТО на Украине определяется отношениями альянса с Россией, а не с самой Украиной. Если говорить о факторе официального Киева, то у НАТО на Украине и так есть все возможности, можно сказать, развязаны руки. А вот предоставлять членские права Киеву и брать на себя соответствующие коллективные обязательства никто в НАТО не хочет. И, несомненно, не захочет. Я думаю, что в обозримом будущем, в ближайшие десятилетия всерьёз вопрос о вступлении Украины в НАТО поставлен быть не может. Может стоять только вопрос о масштабах присутствия альянса на Украине, на это вопрос для обсуждения между Западом и Россией, а собственно с Украиной и так никто считаться не будет.