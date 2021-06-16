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Политолог оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Елена Прошина
8 минут назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с группой военных обозревателей заявил, что Киеву для вступления в альянс необходимо предпринять больше шагов для борьбы с коррупцией. О том, что означает высказывание Столтенберга и каковы шансы Украины на вступление в НАТО, в комментарии "Рамблеру" рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
РИА Новости
Столтенберг фактически повторил то, что недавно сказал президент США Джо Байден, который при ответе на вопрос о вступлении Украины в НАТО также сделал акцент на проблемах с коррупцией. И по-своему они правы, потому что Украина действительно совершенно не соответствует минимальным требованиям для членов альянса, можно перечислять разные аспекты этих несоответствий. Они начали с коррупции, которая как температура, она свидетельствует о болезненном состоянии всего украинского общества. Так или иначе все эти ответы сводятся к тому, что: "Шансы у вас есть, но вы сами не можете ими воспользоваться". Соответственно, в актуальное время вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. Более того, можно сказать, что НАТО совершенно не нужно принимать Украину.
Вопрос о вступлении Киева в НАТО - это не вопрос расширения НАТО на Украину. Это вопрос предоставления Украине членских прав. Если говорить о расширении, то оно де-факто уже состоялось. НАТО и так давно уже объявило Украину зоной своей ответственности. В военном, организационном плане они используют территорию Украины так, как считают нужным. Масштаб присутствия НАТО на Украине определяется отношениями альянса с Россией, а не с самой Украиной. Если говорить о факторе официального Киева, то у НАТО на Украине и так есть все возможности, можно сказать, развязаны руки. А вот предоставлять членские права Киеву и брать на себя соответствующие коллективные обязательства никто в НАТО не хочет. И, несомненно, не захочет. Я думаю, что в обозримом будущем, в ближайшие десятилетия всерьёз вопрос о вступлении Украины в НАТО поставлен быть не может. Может стоять только вопрос о масштабах присутствия альянса на Украине, на это вопрос для обсуждения между Западом и Россией, а собственно с Украиной и так никто считаться не будет.
В мире,Олег Неменский,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,РИСИ,НАТО,РИА Новости,Киев,Украина,
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