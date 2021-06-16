ЕС отменил ограничения для туристов из США

По данным источников, жители США смогут совершать в том числе несущественные поездки по всем странам сообщества независимо от того, вакцинированы они или нет. Как уточняет агентство, въезд на территорию ЕС будет также разрешен прибывающим из Албании, Ливана, Северной Македонии, Сербии, а также Тайваня, Гонконга и Макао.