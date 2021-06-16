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AFP: в Евросоюзе одобрили отмену ограничений на поездки для туристов из США

ТАССиещё 4
41 минуту назад
Постоянные представители 27 стран Евросоюза в среду одобрили отмену ограничений на поездки жителей США в государства сообщества. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.
ЕС отменил ограничения для туристов из США
Фото: ReutersReuters
По данным источников, жители США смогут совершать в том числе несущественные поездки по всем странам сообщества независимо от того, вакцинированы они или нет. Как уточняет агентство, въезд на территорию ЕС будет также разрешен прибывающим из Албании, Ливана, Северной Македонии, Сербии, а также Тайваня, Гонконга и Макао.
Совет ЕС должен утвердить новый список стран, с которыми будет открыто сообщение, 18 июня. Как ожидается, перечень вступит в силу 27 июня.
20 мая Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз туристов, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. Как подчеркнул совет, при отмене ограничений на поездки "государства-члены должны учитывать принцип взаимности в каждом конкретном случае". Если Евросоюз открывает границы гражданам какой-то страны, то эта страна должна тоже разрешить въезд европейским туристам.
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