В Женеве устроили провокацию в день саммита Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден проведут сегодня переговоры на вилле в Женеве. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.
За несколько часов до начала саммита на женевском мосту Кулувренье перед резиденцией президента России появился баннер. «Навальный отравлен «Новичком», а расследования все нет. Как же так, президент Путин?» - написано на нем.
В данный момент Алексей Навальный, ранее дважды условно осужденный, отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше
». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево
после возвращения из Германии.
20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в омскую больницу скорой помощи 1 после того, как ему стало плохо на борту самолета. 22-го числа его перевезли в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Несмотря на официальные просьбы России, немецкие власти отказывались сотрудничать по делу и предоставлять данные.
При этом омские медики на фоне заявлений немецких специалистов настаивали на том, что в организме оппозиционера следы отравления на момент госпитализации отсутствовали.