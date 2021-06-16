В Женеве устроили провокацию в день саммита Путина и Байдена

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Владимир Путин и Джо Байден проведут сегодня переговоры на вилле в Женеве. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.

За несколько часов до начала саммита на женевском мосту Кулувренье перед резиденцией президента России появился баннер. «Навальный отравлен «Новичком», а расследования все нет. Как же так, президент Путин?» - написано на нем.

Эта акция привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов , которые проверили документы и отпустили авторов плаката.

В данный момент Алексей Навальный, ранее дважды условно осужденный, отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу « Ив Роше ». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в омскую больницу скорой помощи 1 после того, как ему стало плохо на борту самолета. 22-го числа его перевезли в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Несмотря на официальные просьбы России, немецкие власти отказывались сотрудничать по делу и предоставлять данные.