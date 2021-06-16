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В Женеве появился плакат с требованием провести расследование «отравления» Навального

Алиса Селезнёва
1 час назад
За несколько часов до начала встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве появился плакат с требованием провести расследование «отравления» основателя ФБК (внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом пишет «Царьград».
В Женеве появился плакат с требованием провести расследование «отравления» Навального
Фото: ТАССТАСС
Владимир Путин и Джо Байден проведут сегодня переговоры на вилле в Женеве. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.
За несколько часов до начала саммита на женевском мосту Кулувренье перед резиденцией президента России появился баннер. «Навальный отравлен «Новичком», а расследования все нет. Как же так, президент Путин?» - написано на нем.
Эта акция привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов, которые проверили документы и отпустили авторов плаката.
В данный момент Алексей Навальный, ранее дважды условно осужденный, отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.
20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в омскую больницу скорой помощи 1 после того, как ему стало плохо на борту самолета. 22-го числа его перевезли в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Несмотря на официальные просьбы России, немецкие власти отказывались сотрудничать по делу и предоставлять данные.
При этом омские медики на фоне заявлений немецких специалистов настаивали на том, что в организме оппозиционера следы отравления на момент госпитализации отсутствовали.
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