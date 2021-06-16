"Почему Байден не захотел пресс-конференцию с Путиным"

Речь идет об отрывке, когда Путин поинтересовался, кто дал распоряжение убить женщину, вошедшую в здание Конгресса. Глава России также напомнил, что после штурма Капитолия арестованными оказались 450 человек, и они могут получить 15-25 лет тюрьмы. При этом они пришли в здание с политическими требованиями.