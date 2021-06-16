Юлия Витязева в своём Twitter привела наиболее цитируемый в этой соцсети отрывок из интервью российского лидера американскому журналисту Киру Симмонсу. Также она обратила внимание на самые популярные комментарии.
Речь идет об отрывке, когда Путин поинтересовался, кто дал распоряжение убить женщину, вошедшую в здание Конгресса. Глава России также напомнил, что после штурма Капитолия арестованными оказались 450 человек, и они могут получить 15-25 лет тюрьмы. При этом они пришли в здание с политическими требованиями.
Получается, что это их преследуют за политические воззрения. Владимир Путин подчеркнул, что одни арестованные обвиняются в грабеже, другие - в заговоре с целью захватить власть, пишет «Царьград».
Витязева привела самые популярные комментарии к этим высказываниям от обычных американцев.
"Мы живем в непонятные времена, когда Путин озвучивает ту правду, которую замалчивают наши СМИ".
"Если желаете понять, почему Байден не захотел пресс-конференцию с Путиным, то послушайте это".