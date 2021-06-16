Китайские власти впервые после многочисленных публикаций в СМИ подтвердили, что на АЭС «Тайшань» был превышен уровень радиации, сообщает телеканал «360».

«Сейчас в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на первом энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается. При этом основной причиной повышения уровня радиации в первом контуре первого энергоблока в ведомстве назвали повреждение топливных стержней, передает ТАСС.