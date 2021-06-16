Водка и кисель: бары Женевы наживаются за счет саммита Путина и Байдена

Жидкие ингредиенты бармен смешивает в шейкере и наливает при помощи сита в широкий бокал на высокой ножке. Спустя некоторый период времени из однородной массы формируются слои. На край бокала помещается мини-кулек с попкорном, раскрашенный в цвета флагов РФ и США.