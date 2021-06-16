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Водка и кисель: бары Женевы наживаются за счет саммита Путина и Байдена

Мария Иванова
1 час назад
Руководство баров Женевы решило воспользоваться ситуацией и получить дополнительную прибыль за счет встречи Владимира Путина и Джо Байдена. В честь переговоров лидеров двух стран изобрели особый коктейль.
Водка и кисель: бары Женевы наживаются за счет саммита Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
От России компонентами напитка выступают водка и кисель, от Соединенных Штатов - карамелизированный попкорн. В составе также есть клюква, сообщает «Царьград».
Жидкие ингредиенты бармен смешивает в шейкере и наливает при помощи сита в широкий бокал на высокой ножке. Спустя некоторый период времени из однородной массы формируются слои. На край бокала помещается мини-кулек с попкорном, раскрашенный в цвета флагов РФ и США.
Напиток назвали "Саммит-Cinéma". По словам авторов рецепта, мир следит за подготовкой к саммиту, как за увлекательным фильмом.
А в 2018 году, когда президент России встречался с Дональдом Трампом, выпустили специальный сорт пива. Тогда пенного напитка продали в количестве 10 тыс. бутылок – туристы и коллекционеры меньше чем за 10 дней раскупили все экземпляры.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Царьград ТВ,Россия,Соединенные Штаты,
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