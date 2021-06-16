Экс-госсекретарь заверил, что сам бы он не отказался от возможности принять участие в дебатах с российским лидером. "Нет, я готов", - сказал он, предложив интервьюеру - телеведущему Fox News Шону Хэннити - стать одним из модераторов этой дискуссии. "Приходи, Шон, ты будешь одним из модераторов. Они могут выбрать своего. Мы этим займемся", - сказал Помпео. Говоря о возможности участия в таких дебатах, он подчеркнул: "В любое время, в любом месте". Хэннити отметил, что был бы готов участвовать в такой дискуссии в качестве одного из модераторов.