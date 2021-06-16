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CNSA: Китай верит в расширение сотрудничества с Россией в космосе

Газета.Ruиещё 3
13 минут назад
Руководство Китайского национального космического управления (CNSA) считает, что расширение сотрудничества с Россией в космосе принесет успех обеим сторонам, сообщает "Синьхуа".
Китай верит в расширение сотрудничества с Россией в космосе
Фото: Petar Kujundzic/ReutersPetar Kujundzic/Reuters
"Я верю, что в скором времени Китай и Россия развернут сотрудничество по еще большему количеству проектов в космосе", - заявил начальник Управления программы пилотируемых космических полетов CNSA Цзи Цимин.
Ранее в Китае заявили об отправке первых космонавтов на свою орбитальную станцию. В марте Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и использованию лунной станции. Роскосмос подчеркивает, что целью проекта является укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижение исследования и использования космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.
В мире,Наука и техника,Роскосмос,Синьхуа,Россия,Китай,
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