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В Госдепе проведут встречу с послом Украины в США

RT на русском
57 минут назад
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 16 июня проведёт встречу с послом Украины Оксаной Маркаровой. Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепартамента.
В Госдепе проведут встречу с послом Украины в США
Фото: ReutersReuters
В соответствии с графиком работы Госдепартамента, встреча пройдёт в закрытом для прессы режиме.
Тема обсуждений не уточняется.
В мире,Филип Рикер,Госдеп США,Соединенные Штаты,Украина,
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