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В НАТО отказались рассматривать скорое вступление Украины и Грузии

ИА Regnum
18 минут назад
НАТО не рассматривает возможность скорого вступления Украины и Грузии в военный блок, заявил госсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга.
В НАТО отказались рассматривать скорое вступление Украины и Грузии
Фото: EPAEPA
«Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите», — заявил он.
При этом генсек НАТО отметил, что альянс готов способствовать Киеву и Тбилиси по реформированию вооруженный сил для приведения их к стандарту военного блока.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины обвинил России в препятствовании вступлению украинской стороны в НАТО. По его словам, якобы деятельность Москвы является причиной того, что Киев до сих пор не получил план действий по членству в Североатлантическом альянсе.
В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,Грузия,Украина,
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