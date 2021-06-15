Пока вы не уснули: Взрывной рост заболеваемости COVID-19 в Москве

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Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19

По словам мэра столицы, в последние дни госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 стало на 70 процентов больше. Он призвал москвичей максимально сократить контакты на время нерабочих дней и сделать прививку в этот период. Ранее Собянин объявил нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением зарплаты. До 20 июня в московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки. В торговых центрах временно закрыли фуд-корты. Барам и ресторанам запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00.

«Он его уничтожил»: американцы пришли в восторг от интервью Путина

Владимир Путин 14 июня дал интервью журналисту из США, которое вызвало широкий общественный резонанс по обе стороны океана. В процессе интервью лидер России обсудил с американским журналистом множество актуальных вопросов, начиная от отношений России с Америкой и якобы производимых нашей страной кибератаках, до предстоящей встрече высоких лиц в Женеве. Разговор вышел довольно острым - Путину даже несколько раз пришлось осадить распалившегося интервьюера.

Киев обложит налогами крымчан

До присоединения Крыма к России на полуострове была создана свободная экономическая зона, которая давала крымчанам фактически статус иностранцев. Благодаря этому с них не взимались налоги и сборы (в том числе на пенсионное страхование), они не могли получать пенсию на Украине и не имели доступа к банковским услугам. При этом с материковой части Украины в Крым товары провозились без растаможки.

Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с изменением правил получения ОСАГО «все согласны» - и ГИБДД , и автостраховщики, и Банк России

Парламентарий отметил, что ранее были случаи, когда полис ОСАГО покупался в последний день действия диагностической карты. И дальше действовал только полис, но не карта.

Кризис позади: Набиуллина заявила о восстановлении экономики

Глава Центробанка при этом подчеркнула, что повышение ключевой ставки не препятствует росту экономики.

В минувшую пятницу ЦБ по итогам заседания совета директоров третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Также недавно глава Банка России заявила, что ЦБ обеспокоен повышением уровня инфляции в стране.

Инфекционист допустил введение локдауна в Москве

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова , введение в столице локдауна будет оправдано в случае, если в больницах не останется мест для тяжело заболевших коронавирусной инфекцией. «Банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать», — подчеркнул он.

Жирков завершил выступление на Евро-2020

На минувшей неделе появилась информация, что 37-летнего хавбека не было на тренировке сборной России по причине травмы. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил: "Опасаюсь, что Юры на весь турнир мы лишились».

Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула

В Кремле посчитали невозможным далее сотрудничать с изданием, которое «перестало быть в нашем понимании средством массовой информации». Песков также отметил, что власти России не вмешиваются в редакционную политику издания и не их прерогатива «заниматься какой-то регуляторикой».

«Но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия. Что мы и сделали», - побавил пресс-секретарь президента.

В Абхазии подстрелили двоих россиян

Стрелявший неоднократно привлекался за различные правонарушения. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Гражданам России была предоставлена первичная помощь, после чего их вывезезли за территорию в лечебные учреждения РФ.

Переживший остановку сердца Эриксен обратился к болельщикам