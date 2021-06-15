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Глава Ryanair рассказал о давлении на пилотов в Минске

Lenta.ruиещё 3
53 минуты назад
Глава Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что до и после экстренной посадки в Минске самолета, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, на пилотов оказывалось давление. Об этом сообщает издание Irish Independent.
"Преднамеренное нарушение": В Ryanair обвинили Минск в давлении на пилотов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О'Лири назвал инцидент с рейсом Афины — Вильнюс «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил». Он отметил, что при подобной ситуации рейс должен был приземлиться в Польше, но из-за давления белорусской стороны у пилота «не было альтернативы».
Он также назвал «абсолютно ложной» информацию белорусских диспетчеров о том, что они якобы не смогли связаться с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, несмотря на то, что пилот неоднократно просил Минск предоставить открытую линию связи. По версии диспетчеров, варшавский центр не отвечал на запросы.
Как рассказал О'Лири, после приземления в Минске на борт поднялись несколько неизвестных человек, которые держали видеокамеры. Эти люди, по словам главы авиакомпании, «неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался. Также к пилоту, который оставался все время в самолете, был приставлен вооруженный охранник.
Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.
В мире,Происшествия,Роман Протасевич,Вильнюс,Минск,
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