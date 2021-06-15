"Преднамеренное нарушение": В Ryanair обвинили Минск в давлении на пилотов

Он также назвал «абсолютно ложной» информацию белорусских диспетчеров о том, что они якобы не смогли связаться с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, несмотря на то, что пилот неоднократно просил Минск предоставить открытую линию связи. По версии диспетчеров, варшавский центр не отвечал на запросы.

Как рассказал О'Лири, после приземления в Минске на борт поднялись несколько неизвестных человек, которые держали видеокамеры. Эти люди, по словам главы авиакомпании, «неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался. Также к пилоту, который оставался все время в самолете, был приставлен вооруженный охранник.