Великобритания сделает обязательной COVID-вакцинацию для врачей

Как сообщает The Times, эту идею поддержал премьер-министр страны Борис Джонсон. По данным издания, 17 июня правительство Соединённого Королевства начнёт обсуждение по этому вопросу.
В Великобритании от коронавируса не привились 151 тысяча работников Национальной службы здравоохранения, или около 10% от их общего числа. Также не вакцинированы 52 тысяч сотрудников домов престарелых (16% от всего числа).
Страна занимает седьмое место в мире по числу заболевших коронавирусом (более 4,5 млн человек).