В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Великобритания сделает обязательной COVID-вакцинацию для врачей

Говорит Москваиещё 2
35 минут назад
Это станет условием для приёма на работу для медперсонала и сотрудников домов престарелых.
Великобритания сделает обязательной COVID-вакцинацию для врачей
Фото: ReutersReuters
Как сообщает The Times, эту идею поддержал премьер-министр страны Борис Джонсон. По данным издания, 17 июня правительство Соединённого Королевства начнёт обсуждение по этому вопросу.
В Великобритании от коронавируса не привились 151 тысяча работников Национальной службы здравоохранения, или около 10% от их общего числа. Также не вакцинированы 52 тысяч сотрудников домов престарелых (16% от всего числа).
Страна занимает седьмое место в мире по числу заболевших коронавирусом (более 4,5 млн человек).
В мире,Борис Джонсон,Соединенное Королевство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители