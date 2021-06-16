Великобритания сделает обязательной COVID-вакцинацию для врачей

Это станет условием для приёма на работу для медперсонала и сотрудников домов престарелых.

В Великобритании от коронавируса не привились 151 тысяча работников Национальной службы здравоохранения, или около 10% от их общего числа. Также не вакцинированы 52 тысяч сотрудников домов престарелых (16% от всего числа).