"Ситуация катастрофическая": Украинцев возмутили сериалы на русском языке

По данным ведомства, к настоящему времени в стране доля сериалов, которые изготавливаются или дублируются на украинском языке, не достигает и трети от объема соответствующего контента в эфире пяти наиболее рейтинговых каналов: «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и ICTV. «Из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 — на русском», — говорится в сообщении.